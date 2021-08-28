Минобороны Азербайджана опровергает заявление Татояна об устроенном вблизи армянских сел поджоге

Министерство обороны Азербайджана решительно опровергает распространенную армянскими и российскими СМИ информацию об умышленном поджоге со стороны азербайджанских военнослужащих территорий рядом с селами Сотк и Кут на приграничном участке в направлении Кельбаджарского района.

Об этом haqqin.az заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

Бездоказательное и клеветническое утверждение, растиражированное уполномоченным по правам человека в Армении Арманом Татояном – очередная информационная диверсия, сказали haqqin.az в пресс-службе Минобороны.