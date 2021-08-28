«Зона безопасности» Макрона талибам не нужна

Зона безопасности в Кабуле для совершения гуманитарных операций не нужна, заявил официальный представитель движения «Талибан» Сохейль Шахин в интервью France Inter.

«В этом нет необходимости. Афганистан — независимая страна. Можно ли создать такую зону во Франции или в Великобритании?» — сказал Шахин.

РБК напоминает, что предложение создать зону безопасности высказал ранее президент Франции Эммануэль Макрон. «Мы, совместно с Великобританией и Германией, представили Совбезу ООН предложение создать зону, которая позволит обезопасить доступ к аэропорту», — сказал Макрон.