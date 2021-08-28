Спецназ «Талибана». А вы думали мужики в шлепанцах? видео
Опубликованы кадры спецназа движения «Талибан» на улицах Кабула и в провинции Нангархар, передает «Московский комсомолец».
#Afghanistan— Игорь Калмыков 1244 🇷🇸 🇷🇺УСТАВОБРАНИТЕЉ (@1244_Dervish) August 21, 2021
Элитный отряд талибана, Бадри-313 ("спецназ"), появился в провинции Нангархар. pic.twitter.com/MwyxB93Vjz
Спецназ Талибана "Bardi 313".— Korotkin Andrey (@ceverarvedus) August 19, 2021
Снабжается тренируется Пакистаном.
А вы же правда не думали, что талибы это только мужики в шлёпанцах? pic.twitter.com/hbDLcHhazQ