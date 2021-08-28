«Ида» обратила воды Миссисипи вспять

Течение реки Миссисипи на юге США остановилось и развернулось в обратном направлении, сообщил гидролог Геологической службы США Скотт Перьен, назвав это явление крайне необычным. Гидролог объяснил его сильным ветром урагана «Ида» и штормовым приливом в Мексиканском заливе, куда впадает Миссисипи.

«Течение реки замедлилось от примерно двух футов в секунду до полуфута в секунду в обратном направлении»,— сказал Перьен, отметив, что наблюдал смену направления течения 16 лет назад — при урагане «Катрина», из-за которого погибли 1,8 тыс. человек, передает «Коммерсант».

Ураган «Ида» обрушился на Луизиану накануне. К вечеру он ослаб до третьей категории из пяти возможных. В штате сохраняются «катастрофические условия». В Луизиане объявлена угроза наводнений, без электричества остаются больше 900 тыс. человек.