Закир Гасанов поздравляет Хулуси Акара

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо министру национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, в письме говорится: «Сердечно поздравляю Вас, Вашу семью и подчиненных с Днем победы и Днем Вооруженных сил Турции, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия, успехов в Вашем нелегком, но славном деле.

Уверен, что дружественные и братские Вооруженные силы Турции достойно преодолеют все трудности, и сотрудничество между нашими структурами еще более расширится и укрепится.

Пользуясь представившейся возможностью, хочу засвидетельствовать Вам свое уважение и почтение».