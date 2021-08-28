Первые прямые переговоры Израиля и Палестины

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился в Рамалле с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом. Как передает Израильская общественная радиовещательная корпорация (IPBC), первая с 2010 года официальная встреча подобного уровня продолжалась 2,5 часа, из них 40 минут политики провели с глазу на глаз.

"Они говорили о том, какая ситуация складывается в области безопасности и экономики на Западном берегу и в секторе Газа", - отмечается в заявлении, опубликованном канцелярией Ганца.

Израильский министр заверил Аббаса, что Израиль примет меры для укрепления экономического положения.

В своем Twitter Ганц подчеркнул, что в ходе встречи были затронуты также проблемы политики безопасности и социальные аспекты, касающиеся жизни мирного населения: "Мы договорились продолжить дальнейшее общение по вопросам, которые были подняты во время встречи".

Премьер-министр Нафтали Беннет был заранее проинформирован о встрече и санкционировал ее, отмечает немецкое агентство. Прямые переговоры израильтян и палестинцев были прерваны в 2014 году.