Живуч оказался миф, запущенный российской прессой в июле 2016 года. Причем сразу в нескольких версиях. По одной из них, Москва якобы предупредила Эрдогана незадолго до путча. По другой - якобы российские военные истребители охраняли от ударов F-16 президентский самолет. Еще в одной говорилось, что некие пророссийские турецкие военные помешали перевороту.

На днях в РИА Новости был опубликован материал под заголовком: «Постпред Крыма при президенте Мурадов: жители полуострова ждут от Турции ответного благородства». Как выяснилось из текста, «в критической ситуации госпереворота в Турции президент России без колебаний подал Эрдогану руку помощи».

Собственно, они были развеяны турецкой стороной еще тогда, в 2016-м, через три недели после путча. В интервью Михаила Гусмана с Эрдоганом журналист спросил: «Вы знаете, в некоторых СМИ в России, и не только в России, прошло сообщение, что Россия и, в частности, ее специальные службы как-то предупреждали об этом, какую-то давали информацию специальным соответствующим службам о том, что такой переворот готовится. Мой вопрос: насколько это соответствует действительности?»

Ответ Эрдогана звучал следующим образом: «Сейчас я впервые слышу это от вас. Если бы даже такое и произошло, то в первую очередь об этом должны были бы сообщить мне. Ни по линии разведки, ни по другим каналам я эту информацию не получал. Мы не знаем, кто, кому и как об этом сообщал. Поэтому, думаю, все это является безосновательными слухами».

Казалось бы – все исчерпывающе ясно. Но у некоторых представителей российского истеблишмента этот миф застрял занозой в мозгу. И то и дело всплывает. Опасность заключается в том, что на таких мифах не стоит делать политику - чревато серьезными ошибками в оценке действий партнера.