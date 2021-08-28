США, скорее всего, закроют дипмиссию в Афганистане

Власти США не намерены сохранять дипломатическое присутствие в Афганистане после вывода американских войск 31 августа, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

По словам госсекретаря, «это вряд ли произойдет». В то же время он добавил, что со стороны США «останется в силе обязательство продолжать помогать» тем, кто хочет покинуть Афганистан и не смог уехать до 1 сентября. «Для этих усилий нет крайнего срока», - подчеркнул Блинкен, отметив, что у США «есть способы, есть механизмы, которые могут облегчить задачу».

Кроме того, госсекретарь США выразил надежду, что талибы выполнят обещание и оставят границы Афганистана открытыми после 31 августа. «Сейчас, конечно, мы не верим талибам на слово. Мы оцениваем их по поступкам, а также наблюдаем за ними», — заключил Блинкен.