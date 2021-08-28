Есть международные мероприятия, заявленные цели которых вызывают откровенное недоумение. За один стол усаживают «лебедя, рака и щуку» - а потом начинают удивляться, почему же диалог не получился. Багдадский саммит – из этой серии.

Несколько ближневосточных лидеров и президент Франции Эмманюэль Макрон собрались в Багдаде в субботу для участия в саммите, организованном Ираком. Премьер страны аль-Кадхими попытался позиционировать Багдадский саммит в качестве площадки для регионального диалога.

На нем присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, король Иордании Абдалла, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани. Кувейт и Эмираты направили глав правительств, Турция и Иран – министров иностранных дел. Состав, как видим, был самым звездным – что, вопреки ожиданиям, на пользу саммиту не пошло.

Слишком разные позиции, слишком разнонаправленные интересы были у тех, кто собрался в Багдаде. Общей повестки у них быть не может, а от выступлений «за все хорошее и против всего плохого» практической пользы – ноль. К тому же участники Багдадского саммита, конфликтующие между собой, прекрасно освоили негласные каналы двусторонней связи, на которых и достигаются наиболее значимые договоренности.

Единственным более-менее значимым событием, произошедшим в субботу, можно назвать личную встречу ас-Сиси и эмира Катара. Но о ее конкретных результатах ничего не известно. Да и какие могут быть результаты, если антикатарская коалиция, в которую входил Египет, давно развалилась. И ас-Сиси остался единственным динозавром, который официально с Дохой мириться пока не хочет. Но, тем не менее, снял ограничения на торговлю.

Ожидаемо отличился Макрон, заявивший, что Франция готова принять от США эстафету в Ираке. «Мы не зависим от присутствия американских войск… Если США решат полностью уйти, мы не будем зависеть от этого решения, и мы останемся на стороне иракцев», - подчеркнул он. Представляю себе лица министров иностранных дел Турции и Ирана, когда они услышали подобное из уст французского президента.

Иракских организаторов саммита в Багдаде и премьера Мустафу аль-Кадхими понять можно. Они хотели позиционировать свою страну как место, где соседи Ирака могут разговаривать друг с другом, а не сводить счеты на его территории. Они хотели позиционировать Ирак в качестве нейтрального ко всем посредника для разрешения региональных конфликтов.

Но результата не достигли. Слишком уж переполнен противоречиями регион, слишком уж здесь все кипит и того и гляди рванет, чтобы решить его проблемы одним саммитом. Даже если он и станет регулярным форматом.