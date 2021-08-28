МИД: Армения против принципа «всех на всех»

С первого дня восстановления независимости Азербайджан столкнулся с агрессией Армении, сказала журнатистам глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Абдуллаева заявила, что в результате агрессии Армения широко использовала практику взятия в плен и в заложники азербайджанских военнослужащих.

Глава пресс-службы МИД Азербайджана также отметила, что Армения выступает против принципа «всех на всех» при возвращении пленных и заложников. В то же время Азербайджан за прошедшие годы полностью выполнил свои обязательства.

«Азербайджан всегда выступал за принцип «всех на всех» при возвращении пленных и заложников, Армения же отказывается от этого», - сказала Абдуллаева.