Первое за долгое время фото лидера «Талибана»
Боевики движения «Талибан» впервые после захвата власти в Афганистане опубликовали фото своего лидера Хайбатуллы Ахундзада. Снимок выложил в Twitter местный журналист Муслим Ширзад, бывший сотрудник TOLO News. Он, в свою очередь, сослался на афганского политического обозревателя Назара Мохаммада Мотмаэна.
Это первая фотография лидера талибов после продолжительного отсутствия информации о нем в СМИ. В то же время пользователи в комментариях под снимком указывают, что фото было сделано два года назад.
NEW- Taliban leader Haibatullah Akhundzada in #Kandahar province.— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) August 30, 2021
Pic: Nazar Mohammad Mutmaen pic.twitter.com/BkC2yovIrU
29 августа издание Ariana News сообщало, что Ахундзада прибыл в Афганистан. В ходе пребывания американского военного контингента на афганской территории мулла скрывался в Пакистане. Отмечается, что на данный момент он находится в Кандагаре и проводит встречи с другими лидерами «Талибана».