Первое за долгое время фото лидера «Талибана»

Боевики движения «Талибан» впервые после захвата власти в Афганистане опубликовали фото своего лидера Хайбатуллы Ахундзада. Снимок выложил в Twitter местный журналист Муслим Ширзад, бывший сотрудник TOLO News. Он, в свою очередь, сослался на афганского политического обозревателя Назара Мохаммада Мотмаэна.

Это первая фотография лидера талибов после продолжительного отсутствия информации о нем в СМИ. В то же время пользователи в комментариях под снимком указывают, что фото было сделано два года назад.