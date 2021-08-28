Россия примет участие в восстановлении Афганистана

Россия примет участие в экономических проектах по восстановлению Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов. Дипломат подчеркнул, что Москва готова приступать к ним уже сейчас, пишет РИА Новости.

«Мы всегда заявляли о готовности участвовать в международных усилиях по социально-экономической реабилитации постконфликтного Афганистана. Вот этот момент начинает наступать», — приводит агентство его слова. В дополнение к ним дипломат также призвал западные государства не замораживать финансовые активы новых властей Афганистана.