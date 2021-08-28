Во время последней атаки на афганскую провинцию Нангархар, где сосредоточены силы движения ИГИЛ, США использовали сверхсекретную ракету Hellfire R9X. Об этом рассказал The Wall Street Journal.

По данным издания, в результате атаки в провинции Нангархар были убиты двое боевиков, один человек ранен. Пентагон официально не раскрывает данные об убитых и раненых.

Ракету эту давно прозвали «бомбой ниндзя». Дело в том, что в качестве поражающих элементов в ней используются острые лезвия, которые раскрывают за мгновение до удара по цели. Предполагается, что подобный подход дает возможность минимизировать число случайных жертв среди гражданских.