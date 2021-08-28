Организаторов терактов в Кабуле ликвидировали секретной «бомбой ниндзя» американские СМИ
Во время последней атаки на афганскую провинцию Нангархар, где сосредоточены силы движения ИГИЛ, США использовали сверхсекретную ракету Hellfire R9X. Об этом рассказал The Wall Street Journal.
По данным издания, в результате атаки в провинции Нангархар были убиты двое боевиков, один человек ранен. Пентагон официально не раскрывает данные об убитых и раненых.
Ракету эту давно прозвали «бомбой ниндзя». Дело в том, что в качестве поражающих элементов в ней используются острые лезвия, которые раскрывают за мгновение до удара по цели. Предполагается, что подобный подход дает возможность минимизировать число случайных жертв среди гражданских.
Издание пишет, что «бомбы ниндзя» расправились с несколькими боевиками. Также после удара есть раненые террористы.
Пентагон официально никогда не сообщал характеристики ракет Hellfire R9X. Он также не подтверждает сам факт существования такого оружия. Однако журналисты неоднократно заявляли, что «бомбы ниндзя» использовались не только в Афганистане, но и в Сирии, Ливии и Йемене.