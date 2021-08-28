Чьи беспилотники собираются сбивать российские миротворцы в Лачинском коридоре? видео
Минобороны России распространило информацию о проведении очередных боевых учений миротворческого контингента, размещенного на азербайджанских территориях. В сообщении говорится, что миротворцы провели учения «по пресечению возможных нарушений условным врагом с использованием беспилотной авиации и обеспечению безопасности на наблюдательных постах вдоль Лачинского коридора».
Отмечается, что учения проводились в 6 учебных пунктах. «В ходе учений военнослужащие выполнили новые тактические приемы и новые действия при выходе из мест расположения. Кроме этого, были выполнены учения по блокированию условного нарушителя и выходу к установленным рубежам при скрытом маневрировании с использованием территориального рельефа», - говорится в информации.
Сообщается также, что особенностью этих учений было выполнение задач по обнаружению беспилотного летательного аппарата в зоне ответственности наблюдательного поста. Данные об обнаружении БПЛА по закрытым радиоканалам передавались в центр управления российским миротворческим контингентом.
Представитель российского миротворческого контингента Владислав Воробьев сообщил, что личный состав при поддержке бронетехники занял боевые позиции, двинулся на позиции. «Учения завершились комплексными тренировками с выполнением практических действий», - добавил он.
От себя отметим, что российский миротворческий контингент периодически проводит такие учения. Данные учения пришлись на момент, когда после нападения на азербайджанского пограничника были закрыты участки дороги Горис - Кафан, проходящие по территории Азербайджана (сейчас эти участки открыты). В те дни армянские СМИ писали, что российские миротворцы на протяжении всего Лачинского коридора осуществляют усиленное дежурство и разместили патрули чуть ли не на каждом его километре. Также в армянском сегменте соцсетей время от времени распространяются слухи о закрытии Азербайджаном Лачинского коридора, что вгоняет армян в панику.