Минобороны России распространило информацию о проведении очередных боевых учений миротворческого контингента, размещенного на азербайджанских территориях. В сообщении говорится, что миротворцы провели учения «по пресечению возможных нарушений условным врагом с использованием беспилотной авиации и обеспечению безопасности на наблюдательных постах вдоль Лачинского коридора».

Отмечается, что учения проводились в 6 учебных пунктах. «В ходе учений военнослужащие выполнили новые тактические приемы и новые действия при выходе из мест расположения. Кроме этого, были выполнены учения по блокированию условного нарушителя и выходу к установленным рубежам при скрытом маневрировании с использованием территориального рельефа», - говорится в информации.

Сообщается также, что особенностью этих учений было выполнение задач по обнаружению беспилотного летательного аппарата в зоне ответственности наблюдательного поста. Данные об обнаружении БПЛА по закрытым радиоканалам передавались в центр управления российским миротворческим контингентом.