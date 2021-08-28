Госкомиссия: В Азербайджане 197 неизвестных могил времен первой карабахской войны

В Баку и других городах и районах Азербайджана насчитывается 197 неизвестных могил времен первой карабахской войны, сказал сегодня журналистам глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Исмаил Ахундов.

По словам Ахундова, зафиксированы GPS-координаты этих захоронений.

"Военная прокуратура в настоящее время проводит работу в этой сфере, о результатах общественность будет проинформирована дополнительно", - отметил Ахундов.