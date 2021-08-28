Таджикистану и Узбекистану предрекли сотни тысяч беженцев из Афганистана

Россия находится в постоянном контакте с властями Таджикистана и Узбекистана по вопросу афганских беженцев. Их число может достигнуть сотни тысяч, сказал в разговоре с РИА Новости уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

"Мы находимся в постоянном контакте с теми государствами, которые непосредственно граничат с Афганистаном. Этот вопрос, безусловно, очень сильно волнует прежде всего их: это Таджикистан, Узбекистан", - отметил российский дипломат.

Лукьянцев подчеркнул, что ситуация постоянно эволюционирует, и власти стран понимают, насколько остра эта проблема, по опыту прошлых лет. Тогда государствам пришлось привлечь ресурсы Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, напомнил Лукьянцев, добавив: "Задача очень непростая, и какие-то прогнозы строить очень сложно".