Закир Гасанов пообещал: ответ на провокации Армении будет незамедлительным

Сегодня, 30 августа, в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, в совещании приняли участие заместители министров, командующие видами войск, начальники Главного управления, управлений и служб, а также по видеосвязи – командиры военных соединений и подразделений, дислоцирующихся на освобожденных территориях, в том числе иные ответственные офицеры.

Министр обороны, передав участникам совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, заявил, что проведение в армии реформ будет продолжаться и впредь.

Министр обороны поздравил министра национальной обороны, начальника генерального штаба Турции, а также героических турецких солдат с 30 августа – Днем победы и Вооруженных сил Турции.