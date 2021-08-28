Закир Гасанов пообещал: ответ на провокации Армении будет незамедлительным
Сегодня, 30 августа, в Центральном командном пункте состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны, в совещании приняли участие заместители министров, командующие видами войск, начальники Главного управления, управлений и служб, а также по видеосвязи – командиры военных соединений и подразделений, дислоцирующихся на освобожденных территориях, в том числе иные ответственные офицеры.
Министр обороны, передав участникам совещания задачи, поставленные президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, заявил, что проведение в армии реформ будет продолжаться и впредь.
Министр обороны поздравил министра национальной обороны, начальника генерального штаба Турции, а также героических турецких солдат с 30 августа – Днем победы и Вооруженных сил Турции.
Проанализировав ситуацию на армяно-азербайджанской государственной границе и территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, Закир Гасанов поручил давать незамедлительный ответ на провокации противоположной стороны.
Коснувшись запланированных в азербайджанской армии мероприятий, генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения в связи с организацией войсковой службы в подразделениях, размещенных на освобожденных территориях, очисткой территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, созданием военной инфраструктуры, прокладкой горных дорог и постоянным сохранением их в действующем состоянии, обеспечением быстрой подготовки подразделений. Министр отметил важность внимания, которое необходимо уделять дисциплине и безопасности, в том числе соблюдению правил пожарной безопасности, а также дальнейшему улучшению медицинского обеспечения военнослужащих.