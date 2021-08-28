Ильхам Алиев: «Карабахский конфликт никогда не решился бы мирным путем»

Послевоенный период и действия международных сил свидетельствуют о том, что карабах ский конфликт никогда бы не разрешился путем переговоров, заявил президент Ильхам Алиев , выступая на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше, передает АзерТАдж.

"Переговорный процесс длился почти 30 лет, однако не дал никаких результатов. Текущий ход событий, период второй карабахской войны и действия международных сил показывают, что этот вопрос никогда бы не нашел своего решения путем переговоров", - подчеркнул глава азербайджанского государства

Ильхам Алиев заявил, что мировое сообщество пыталось преподнести замороженный конфликт как безальтернативный вариант. "У нас же было абсолютно иное мнение, и я никогда этого не скрывал. Я говорил, что, если вопрос не будет решен мирным путем, мы восстановим нашу территориальную целостность военным путем", - сказал президент Азербайджана.

Глава государства напомнил, что все нормы и принципы международного права признают это право за Азербайджаном: "Устав ООН, резолюции Совета Безопасности ООН, историческая справедливость дали нам это право. Мы достигли своей цели".