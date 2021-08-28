Согласно выводам расследования, посторонние частицы черного и розового цвета попали в жидкость банальным образом: из-за проколов крышки шприцем. После таких результатов специалисты пришли к выводу, что приостановку вакцинации есть смысл отменить.

Как уже сообщал haqqin.az, скандал вокруг вакцинации в Японии, где приостановили использование препарата компании Moderna, наконец нашел свое разрешение. Во флаконах, поступивших из Испании, как оказалось, были обнаружены частицы резины от крышек. Это заключение Министерства здравоохранения страны.

На прошлой неделе в японском Минздраве с тревогой заявили, что посторонние вещества были найдены в 39 неиспользованных флаконах в восьми пунктах вакцинации, расположенных в пяти префектурах — Ибараки, Сайтама, Токио, Гифу и Аити. Тогда же было принято решение немедленно прекратить использование 1,63 миллиона доз препарата. Решался вопрос: отправлять ли всю эту партию на свалку? Теперь стало ясно, что препарат останется востребованным.

По сообщению телеканала RTVi, в последние дни препаратом, в котором нашли примеси, в японской префектуре Гунма уже привили 4,5 тысячи человек. При этом, как утверждают местные власти, никаких побочных эффектов, вредных для здоровья, не зафиксировано.

В Стране Восходящего солнца, как и во многих странах мира, прививки делаются препаратами от трех фирм-монстров – Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Здесь прошли полный цикл вакцинации 43 процента населения, и каждый день японцам вводят около миллиона доз. По мнению некоторых специалистов, эти вакцины действуют и против варианта Delta.