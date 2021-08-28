Больные коронавирусом разгуливают по улицам Баку

В Азербайджане 28 и 29 августа в общественных местах сотрудниками органов внутренних дел были выявлены и задержаны 13 активных больных коронавирусом, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

Сотрудники полиции провели с задержанными разъяснительные беседы и доставили их по месту жительства, о чем были проинформированы соответствующие медицинские учреждения.

В отношении пятерых задержанных возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического и карантинного режима) Уголовного кодекса Азербайджана.