Ильгар Гусейнов, собкор 13:56

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предлагает новую модель прозрачных и оперативных видов госуслуг посредством единого центра. Какие конкретно услуги предлагаются населению страны и как это отразится на его благополучии, рассказали haqqin.az в пресс-службе министерства. Указом президента Ильхама Алиева от 25 июня текущего года созданы единые координационные центры DOST – ЕКЦ. Новые центры предназначены для оказания семьям шехидов и гази услуг в сфере труда, занятости, соцзащиты, социально-медицинской экспертизы, реабилитации, лечения и в ряде других сфер. В принципе, такие услуги оказывались и ранее, но теперь они будут осуществляться по принципу «единого окна». И к ним предъявляются новые требования – оперативность и прозрачность с соблюдением принципов уважения, ответственности чиновников и удобства граждан. И уже с 23 августа единые координационные центры в бакинских центрах DOST приступили к приему граждан.

На первом этапе принимаются члены семей шехидов Отечественной войны, раненные в ходе этой войны военные, а также лица, которым установлена инвалидность в связи с войной. Им оказываются 26 услуг по 7 структурам через «единое окно». В число этих структур кроме Минтруда входят также Минобороны, Минздрав, Госагентство по мобилизации и призыву на воинскую службу, местные органы исполнительной власти, Госагентство по обязательому медицинскому страхованию и Государственная страховая коммерческая компания. И на Минтруда возложена функция управляющего органа по координации услуг указанных госструктур и мониторингу исполнения обращений. Таким образом, член семьи шехида или получивший ранение гази без долгих хождений по указанным семи госструктурам обращается лишь по одному адресу – в единый координационный центр. А здесь их обращения более оперативно и эффективно координируются со всеми структурами. Они меньше теряют времени, сокращаются транспортные и прочие расходы. А услуги оказываются в более прозрачной и уважительной форме, качество оказываемых этим категориям граждан услуг находится под постоянным контролем. В результате члены семей шехидов и гази, относящиеся к чувствительной группе населения, остаются довольны услугами. А чтобы сотрудники указанных госструктур могли оказывать услуги в единых координационных центрах, они размещены в бакинских центрах DOST, для них открыты соответствующие окна. Здесь принимают граждан, оперативно рассматривают обращения, обеспечивается оказание соответствующих услуг.