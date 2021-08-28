Только в Азербайджане: 26 услуг по 7 структурам через «единое окно» наше поле зрения
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана предлагает новую модель прозрачных и оперативных видов госуслуг посредством единого центра. Какие конкретно услуги предлагаются населению страны и как это отразится на его благополучии, рассказали haqqin.az в пресс-службе министерства.
Указом президента Ильхама Алиева от 25 июня текущего года созданы единые координационные центры DOST – ЕКЦ. Новые центры предназначены для оказания семьям шехидов и гази услуг в сфере труда, занятости, соцзащиты, социально-медицинской экспертизы, реабилитации, лечения и в ряде других сфер. В принципе, такие услуги оказывались и ранее, но теперь они будут осуществляться по принципу «единого окна». И к ним предъявляются новые требования – оперативность и прозрачность с соблюдением принципов уважения, ответственности чиновников и удобства граждан. И уже с 23 августа единые координационные центры в бакинских центрах DOST приступили к приему граждан.
На первом этапе принимаются члены семей шехидов Отечественной войны, раненные в ходе этой войны военные, а также лица, которым установлена инвалидность в связи с войной. Им оказываются 26 услуг по 7 структурам через «единое окно». В число этих структур кроме Минтруда входят также Минобороны, Минздрав, Госагентство по мобилизации и призыву на воинскую службу, местные органы исполнительной власти, Госагентство по обязательому медицинскому страхованию и Государственная страховая коммерческая компания. И на Минтруда возложена функция управляющего органа по координации услуг указанных госструктур и мониторингу исполнения обращений.
Таким образом, член семьи шехида или получивший ранение гази без долгих хождений по указанным семи госструктурам обращается лишь по одному адресу – в единый координационный центр. А здесь их обращения более оперативно и эффективно координируются со всеми структурами. Они меньше теряют времени, сокращаются транспортные и прочие расходы. А услуги оказываются в более прозрачной и уважительной форме, качество оказываемых этим категориям граждан услуг находится под постоянным контролем. В результате члены семей шехидов и гази, относящиеся к чувствительной группе населения, остаются довольны услугами.
А чтобы сотрудники указанных госструктур могли оказывать услуги в единых координационных центрах, они размещены в бакинских центрах DOST, для них открыты соответствующие окна. Здесь принимают граждан, оперативно рассматривают обращения, обеспечивается оказание соответствующих услуг.
ЕКЦ работают по следующим адресам:
- в Центре DOST №1 по Ясамальскому, Сабаильскому и Гарадагскому районам – Баку, Ясамальский район, ул. И.Гутгашенлы, 86;
- в Центре DOST №2 по Хазарскому и Пираллахинскому районам - Баку, Хазарский район, пос. Шувелан, ул. А. Ильдрыма, 30b;
- в Центре DOST №3 по Низаминскому, Хатаинскому, Сабунчинскому и Сураханскому районам - Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева, 183b;
- в Центре DOST №4 по Бинагадинскому, Насиминскому и Наримановскому районам – Баку, Бинагадинский район, проспект Зии Буниятова, 31-03.
Граждане вышеуказанных категорий могут обращаться в ЕКЦ DOST по месту прописки. Они будут приняты при наличии у них документа о прохождении вакцинации - COVİD-паспорта или сертификата о противопоказании к вакцинации. В единых координационных центрах оказываются услуги также посредством Call-центров и в передвижной форме.
На первом этапе принимаются обращения членов семей шехидов 44-дневной Отечественной войны, раненных в ходе этой войны военнослужащих, а также лиц, которым установлена инвалидность в связи с войной. На последующих этапах в этих центрах будут приниматься обращения всех семей шехидов, раненных в ходе этой войны военнослужащих и инвалидов войны. Деятельность таких центров будет налажена и в других регионах страны.