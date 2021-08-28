Ильхам Алиев назвал парламент карабахских сепаратистов логовом дьявола

Новый пятизвездочный отель в Шуше будет сооружен на месте бывшего строительства здания "парламента НКР", заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев , выступая на открытии Дней поэзии Вагифа в Шуше, передает АзерТАдж.

"Я сам выбрал место для строительства нового пятизвездочного отеля на том самом месте, где ненавистный враг строил здание "парламента Нагорно-Карабахской республики". Это делалось с целью подразнить нас. Понятия "Нагорно-Карабахская республика" не существует. Фундамент этого здания уже был заложен, даже были завершены каменные работы. По моему поручению это логово дьявола в Шуше было уничтожено", - сказал глава азербайджанского государства.

По словам президента, в новом отеле будет 150 номеров: "В настоящее время в шушинских отелях "Карабах" и "Харыбюльбюль" в общей сложности 150 номеров, таким образом, в городе будет 300 гостиничных номеров. В новом отеле будет и большой конференц-зал, помещения для мероприятий".

Ильхам Алиев подчеркнул, что самым важным среди проведенных в Шуше в последние дни мероприятий стала закладка фундамента нового жилого комплекса.