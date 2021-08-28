Ильхам Алиев спросил у армян: Зачем вы высушили все родники в Шуше?
"Город Шуша еще находится в разрушенном состоянии. Как бы армяне ни старались, они так и не смогли представить Шушу как армянский город. Если Шуша была армянским городом, то почему она находилась в таком состоянии, почему была разрушена, почему не было построено ни одного здания?", - заявил Ильхам Алиев во время своего выступления в Шуше.
Глава государства сообщил, что в городе в период армянской оккупации, кроме трех-четырех новых вилл армянских чиновников, не было построено ни одного нового здания.
"Все старые здания, исторические здания разрушены. За период восстановительных работ в городе с 14 января текущего года проделан большой объем работ. В первую очередь проложили дорогу. В каком состоянии была дорога Победы, мы увидели 14 января. Из Физули мы приехали сюда за 2,5-3 часа. Сейчас строится и магистральная дорога, которая будет короче", - сказал президент.
Глава государства также отметил, что восстановлено энергетическое хозяйство города. "Из Физули протянуты высоковольтные линии, построена подстанция. Враг, покидая город, взорвал все водопроводные линии. Мы также восстановили и водоснабжение города. Сейчас Шуша получает воду из двух источников", - отметил президент.
Алиев также сообщил, что в Шуше было 17 родников. "Армяне высушили все до единого. Если это был армянский город, зачем вы высушили эти родники?", - задался вопросом глава государства.