Ильхам Алиев спросил у армян: Зачем вы высушили все родники в Шуше?

"Город Шуша еще находится в разрушенном состоянии. Как бы армяне ни старались, они так и не смогли представить Шушу как армянский город. Если Шуша была армянским городом, то почему она находилась в таком состоянии, почему была разрушена, почему не было построено ни одного здания?", - заявил Ильхам Алиев во время своего выступления в Шуше.

Глава государства сообщил, что в городе в период армянской оккупации, кроме трех-четырех новых вилл армянских чиновников, не было построено ни одного нового здания.