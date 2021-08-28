ХАМАС назвал встречу Аббаса и Ганца «ножом в спину»

ХАМАС отреагировал на встречу, состоявшуюся между министром обороны Израиля Бени Ганцем и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, сообщает Mignews.com.

Соответствующее заявление было сделано 30 августа.

«Это - нож в спину нашему народу, а также предательство крови мучеников», - сказали в ХАМАС.

В террористической организации добавили, что Аббас представляет не «палестинский народ», а лишь самого себя.

Ранее сообщалось о встрече министра обороны Израиля Бени Ганца в Рамалле с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом.