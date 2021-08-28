Шойгу заявил, что все российское оружие проверили на террористах в Сирии

Практически все образцы современного российского оружия прошли проверку в ходе контртеррористической операции в Сирии, сказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live".

"Сирия, в которой мы проверили больше 320 образцов, мы проверили практически все оружие, за исключением понятного", - приводит ТАСС слова Шойгу.

По словам российского министра, за последние годы российская оборонная промышленность существенно укрепила свои позиции: "Для этого была принята программа модернизации оборонно-промышленного комплекса, были вложены деньги в предприятия".