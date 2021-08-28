Лавров выступил в защиту Сталина

Попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи являются частью атаки на итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде.

Глава российского МИД подчеркнул, что осуществляемые извне нападки на историческое прошлое России нацелены не только на то, чтобы переписать историю, но и политически ослабить РФ.

"Вы упомянули Иосифа Сталина, который... всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны - это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", - сказал российский министр, его слова приводит ТАСС.