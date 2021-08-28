Накануне haqqin.az рассказал о позорной технологии производства фейк-новостей в мастерской хорошо известного со времен карабахской войны Семена Пегова, которого в Азербайджане больше знают по журналистскому псевдониму «Семка Тузик». На этот раз Пегов раструбил о прибывших в Баку афганских беженцах, но подкрепил свою «сенсацию» снимками из Вашингтонского аэропорта...

Семка клюнул на нашу удочку в своем ватсапе, и раскрыл весь потенциал журналиста-расследователя. Не удосужившись перепроверить, он мгновенно запустил «трофейную информацию» в сеть в жажде заполучить новую награду от армянского начальства. Не вышло. Новость оказалась фальшивкой, точнее, ловушкой, в которую угодил комичный Тузик со своей интернет-технологией. Но ошибочка Семки дорого обошлась такому изданию, как «Московский комсомолец». Пришлось очищать свое реноме от пятен тузиковского позора…

Кроме «МК» в капкан угодил и один важный сановник из степанакертского раздолья. Зовут его Давид Бабаян, а министром называют в стране, которая внешне похожа на колхоз, оставшийся без питьевой воды.

Вы только почитайте бред этого умалишенного человека, именующего себя министром: «После того, как «Талибан» взял власть в Афганистане, часть боевиков «Аль-Каиды» в спешном порядке перебрасывается на оккупированные Азербайджаном территории Республики Арцах. Делается это совместно с Турцией и преследует несколько целей. Естественно, Турция хочет спасти костяк своих боевиков, которых она использует в разных регионах, в основном на Ближнем Востоке. Дислокация боевиков на оккупированных территориях Нагорного Карабаха будет создавать серьезные проблемы для России, Ирана, региональной безопасности в целом и является своего рода контролем над самим Азербайджаном. В этих регионах уже очень много фактически неподконтрольных Баку, но подконтрольных Турции международных террористических группировок».

Не говоря уже об экспертах, любой здравомыслящий человек, начинающий утро со сводки международных новостей, понимает, что Бабаян несет сущую ахинею. Во-первых, в Афганистане «Аль-Каиды» не осталось, о чем с гордостью заявляют сами американцы. И талибам, и цивилизованному сообществу противостоит группировка ИГ-Хорасан, которая является подразделением халифата ИГ. А у халифата непростые отношения с «Аль-Каидой»… И вообще, при чем здесь Турция, выступившая с готовностью начать сотрудничество с «Талибаном» как новой афганской властью? И зачем Турции, и тем более Азербайджану, размещать боевиков на своих международно признанных и контролируемых собственными войсками территориях? Но гениальный Бабаян уверяет, что кроме «Аль-Каиды» в Карабахе размещены еще несколько группировок… Бабаян договорился до того, что и Азербайджан ввели в состав ИГ. И вот Запад на протяжении десятилетий предлагал официальному Баку сесть за стол переговоров с этой невменяемой дрянью из обесточенного колхоза. Как разговаривать с такими, как Бабаян? Остается выбивать железным кулаком игиловскую дурь из его пустой головы. О чем и говорил намедни президент И.Алиев на открытии поэтического вечера Вагифа в Шуше. Куда поэзия, и куда ИГИЛ с Бабаяном. Доиграется этот Бабаян у подножья города Шуша…