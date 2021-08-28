Инцидент в популярном кафе «Berlin Pub» в Баку завершился убийством

Накануне, 29 августа, примерно в 21 час 34-летний Шахбазов Орхан Рахман оглу – охранник в кафе в Хатаинском районе вступил в словесную перепалку с посетителем Вюгаром Мустафаевым. Конфликт перерос в драку.

В.Мустафаев получил тяжелые увечья - травму головного мозга. От чего и скончался в больнице.

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре, О.Шахбазов задержан в качестве подозреваемого по статье УК 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).