Лавров о ситуации в Сирии: «Ни шатко, ни валко»

Россия создала условия для политического процесса в Сирии, но он идет "ни шатко ни валко" не по вине Москвы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с волгоградской общественностью и молодежью.

"Мы создали условия для того, чтобы был политический процесс урегулирования (в Сирии), который сейчас ни шатко ни валко, но не по нашей вине, все-таки продолжается", - сказал он.