Фархад Мамедов, отдел информации 15:59

В Армении судят командира группы армянских военнослужащих, которые в декабре прошлого года, почти через месяц после подписания Трехстороннего заявления, проникнув в села Чайлаггала и Кехня Таглар, что вблизи Гадрута, заняли там позиции. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, подполковник Арсен Казарян является главным обвиняемым по делу о захвате в плен армянских военнослужащих. В конце ноября прошлого года эти военнослужащие были доставлены в Ширакскую и Армавирскую области Армении, далее, пройдя через Лачинский коридор, они проникли на освобожденные Азербайджаном от оккупации территории. Так как армянских солдат задержали после окончания военных действий, они, соответственно, не считались военнопленными.

Напомним, в Баку проходил судебный процесс по делу 62 армянских военнослужащих, задержанных азербайджанскими спецслужбами в окрестностях сел Чайлаггала и Кехня Таглар. Азербайджанская сторона освободила некоторых членов этой группы. В ответ на этот гуманитарный жест Баку армянская сторона представила часть минных карт освобожденных территорий. Некоторые же члены группировки получили по 6 лет лишения свободы. В ходе судебного процесса обвиняемые армянские диверсанты неоднократно упоминали имя Арсена Казаряна. По их словам, именно Казарян доставил их на территорию Азербайджана, конкретно в окрестности Гадрута, а сам позже удалился на армянскую сторону. А теперь этот самый Казарян собрал в Ереване пресс-конференцию и заявляет, что «категорически не согласен с предъявленным ему обвинением, поскольку во время всей 44-дневной войны он старался без изъяна выполнить все приказы вышестоящего руководства». Казарян уверяет, что его подразделение отправили в село Чайлаггала «без определенной боевой задачи – они должны были ждать пересменки. Руководство заверяло, что азербайджанская сторона не будет наступать». «Связь с руководством была только по мобильной связи. 13 декабря азербайджанская сторона с десятикратным превосходством сил совершила нападение. Нам дали 20 минут, чтобы мы сложили оружие и сдались. Нам удалось установить связь с руководством, однако нам заявили, что идут переговоры и азербайджанцы не будет нападать. Помощи не поступило, противник атаковал и, когда боеприпасы закончились, мы отступили», – рассказывает Казарян.