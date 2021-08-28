При организации Gaming League Azerbaijan впервые в нашей стране состоялся турнир Robot Cup 2021. Битва роботов с участием около 100 подростков длилась два дня.

Gaming League Azerbaijan буквально смогла осуществить войну виртуальных роботов в реальности. По правилам, четыре робота соревновались между собой на большой, специально подготовленной территории. Участник, управляющий менее травмированным роботом, попадал в следующий этап.

По итогам соревнования Расул Эминов и Хусна Мамедли заняли 2-е и 3-е места соответственно. Выиграл же турнир Алпарслан Ягублу. Победители и призеры были награждены ценными подарками, медалями и грамотами.

Высокий интерес к двухдневному турниру Robot Cup 2021 создал основу для проведения подобных соревнований в будущем.

На мероприятии также были вручены сертификаты и подарки детям, отличившимся в образовательных центрах AzeRobot. Была представлена информация о новых филиалах образовательного центра AzeRobot.