Путин поспорил с губернатором Твери

Руденя представил Путину проект речного вокзала в Твери, который планируется превратить в культурный кластер. В том числе предполагается, что будет восстановлен Отроч монастырь.

Президент России Владимир Путин поспорил с губернатором Тверской области Игорем Руденей о биографии помощника царя Ивана Грозного Малюты Скуратова. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на расшифровку беседы на сайте Кремля.

Губернатор объяснил, что на данный момент речной вокзал является региональным памятником, и если выйдет соответствующее распоряжение, то его передвинут и восстановят монастырь.

На уточняющий вопрос президента Руденя ответил, что передвинуть хотят «чуть-чуть». «Он сделан на части того места, где была церковь. Это та церковь, где Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа», — пояснил он.

«Это только одна из версий», — заметил Путин.

Согласно версии, которую привел Руденя, Малюта Скуратов убил смещенного митрополита Московского и всея Руси Филиппа, который в 1568 году попал в опалу Ивана Грозного за разоблачение его злодеяний. Убийство произошло после того, как в 1569 году Иван Грозный, проезжая через Тверь, просил у Филиппа благословения, а тот ему отказал. Тогда Малюта Скуратов задушил священнослужителя подушкой. Сторонники канонизации царя пытаются доказать необоснованность данной теории.