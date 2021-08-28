Товарищ Си выступил против монополий и за рынок социалистического типа

Китайские власти будут сдерживать монополизацию рынка и проводить политику по защите интересов малого и среднего бизнеса. Как сообщает Синьхуа, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на заседании партийного комитета по всестороннему углублению реформ.

"Необходимо усилить антимонопольные меры и проводить более интенсивную политику по созданию справедливой конкуренции, - говорит председатель Си. - Нужно предоставить более обширное пространство для развития всех участников рынка, особенно это касается предприятий малого и среднего бизнеса".

По словам Си Цзиньпина, компетентные государственные органы Китая должны содействовать формированию в стране высокоэффективных механизмов рыночной экономики социалистического типа. "Следует уделять большое внимание стратегии по повышению всеобщего благосостояния", - подчеркнул он.