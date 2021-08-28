8-километровое зеленое кольцо вокруг Шуши

«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в рамках разработки генплана города Шуша особое внимание уделяется стратегии озеленения и ландшафта города», - заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев.

Глава Госкомитета подчеркнул, что будут восстановлены природные леса и парки Шуши, созданы новые зеленые коридоры, в том числе вокруг города будет создано 8-километровое зеленое кольцо.

A.Гулиев отметил, что в Шуше будет восстановлено 36,2 км дорог, проложено 17,6 км новых дорог: «В рамках работы над гепланом было проведено функциональное зонирование города, в соответствии с которым подготовлены предложения по обновлению транспортной инфраструктуры, категоризации улиц, организации общественного транспорта и другие предложения».