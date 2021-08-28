Арестован сотрудник МЧС Азербайджана

Арестован сотрудник Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Эльвин Гулиев.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры, следствием установлено, что инспектор Пожарной службы МЧС Э.Гулиев, курировавшей противопожарную безопасность на нефтеперерабатывающих предприятиях, пообещал своему знакомому Фикрету Гусейнову устроить его сына на работу в МЧС.

Путем мошенничества сотрудник МЧС получил от своего знакомого за «несостоявшуюся сделку» 10 тысяч манатов.

Э.Гулиев обвиняется в совершении мошеннических действий с использованием своего служебного положения.