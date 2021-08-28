В Азербайджане еще 39 человек скончались от коронавируса беда не отступает

В Азербайджане выявлено еще 3 107 случаев заражения коронавирусом, 39 больных - скончались, сообщает haqqin.az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.