Экс-глава аппарата мэрии Баку: «Гаджибалу назначили вице-премьером, а он продолжал занимать кабинет мэра Баку»

В своих показаниях Расим Гулиев заявил, что он не превышал свои служебные полномочия и попросил вызвать на суд дополнительных свидетелей.

Распоряжение о сносе здания и строительстве на его месте офисных и жилых высоток Расим Гулиев подписал 31 мая 2018 года. Чиновник поставил свою подпись под актом исторического вандализма – стройбароны снесли архитектурный памятник, воздвигнутый в период первого нефтяного бума в 1893 году.

В обвинении указано, что Расим Гулиев незаконно выдал разрешение компании FF-2011 на снос памятника культуры по улице Диляры Алиевой в Насиминском районе.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу бывшего главы аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева. Как сообщает haqqin.az , на сегодняшнем заседании под председательством судьи Фаика Ганиева Расим Гулиев продолжил давать показания.

«Я не превышал свои полномочия, не брал ни у кого денег. Это обвинение необоснованно», - заявил он.

«Руководитель этой компании Тамилла ханум обратилась в Исполнительную власть Баку еще в 2018 году и получила все необходимые документы. Их подготовило и представило мне Управление архитектуры и градостроительства Баку. Я принял документы в качестве главы аппарата Исполнительной власти города. 80 процентов работы проделало управление, у меня не было полномочий в этом деле. Я не имел понятия, что по адресу - ул. Диляры Алиевой, 141, расположен охраняемый государством исторический и культурный памятник. Лишь позже я узнал, что снос производился не полностью, была разрушена одна стена, а большинство жильцов переселены. Строительная компания заключила с ними договор», - сказал Расим Гулиев.

Бывший глава аппарата добавил, что экс-глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов, перекладывая на него работу своего заместителя, подписал неправильное распоряжение.

«Согласно этому распоряжению полномочия скончавшегося замглавы города временно переходили ко мне. У меня не было других полномочий. Я лишь контролировал его электронную почту и перенаправлял присылаемые письма в соответствующие отделы. Официально я не занимал эту должность и не получал зарплату заместителя главы. Распоряжение о передаче мне полномочий замглавы ИВ было составлено неверно, потому что в нем не указывалась моя должность», - объяснял бывший чиновник.

Расим Гулиев добавил, что в то время глава Администрации президента Рамиз Мехтиев направил письмо, в котором говорилось, что распоряжение Гаджибалы Абуталыбова незаконно.

«Я перенаправил это письмо Гаджибале Абуталыбову, который заверил меня в том, что получено устное согласие Рамиза Мехтиева», - сказал он.

Экс-глава аппарата заверил судью, что не пытается выйти сухим из воды, а лишь хочет доказать, что выдвинутые против него обвинения не имеют к нему отношения.

«Я подписал документы как лицо, не имеющее на то полномочий. В своем письме Рамизу Мехтиеву Гаджибала Абуталыбов также указывает на это. Как я мог превысить полномочия, которые мне не принадлежали? Я лишь служил своему государству», - утверждал обвиняемый.

Также он отметил, что несмотря на назначение на должность вице-премьера Гаджибала Абуталыбов продолжал каждый день приходить в Исполнительную власть города.

«Как понять? Вице-премьер приходит в мэрию и продолжает сидеть в кабинете другого чиновника... Я предполагаю, что в то время Гаджибала Абуталыбов в какой-то форме выполнял полномочия главы города», - заявил подсудимый.

Экс-глава аппарата продолжает настаивать на своей невиновности: «Я не наносил ущерба какой-либо компании. Никакого отношения к этим строительным работам не имел. Памятнику культуры по адресу - ул. Диляры Алиевой, 141, был нанесен ущерб еще до меня. Об этом знают местные жители. А полномочия главы города тогда исполнял Гаджибала Абуталыбов. Прошу вас отпустить меня под домашний арест», - упрашивал бывший чиновник.