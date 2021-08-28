Экс-глава аппарата мэрии Баку: «Гаджибалу назначили вице-премьером, а он продолжал занимать кабинет мэра Баку»
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по делу бывшего главы аппарата Исполнительной власти города Баку Расима Гулиева. Как сообщает haqqin.az, на сегодняшнем заседании под председательством судьи Фаика Ганиева Расим Гулиев продолжил давать показания.
В обвинении указано, что Расим Гулиев незаконно выдал разрешение компании FF-2011 на снос памятника культуры по улице Диляры Алиевой в Насиминском районе.
Распоряжение о сносе здания и строительстве на его месте офисных и жилых высоток Расим Гулиев подписал 31 мая 2018 года. Чиновник поставил свою подпись под актом исторического вандализма – стройбароны снесли архитектурный памятник, воздвигнутый в период первого нефтяного бума в 1893 году.
В своих показаниях Расим Гулиев заявил, что он не превышал свои служебные полномочия и попросил вызвать на суд дополнительных свидетелей.
«Я не превышал свои полномочия, не брал ни у кого денег. Это обвинение необоснованно», - заявил он.
«Руководитель этой компании Тамилла ханум обратилась в Исполнительную власть Баку еще в 2018 году и получила все необходимые документы. Их подготовило и представило мне Управление архитектуры и градостроительства Баку. Я принял документы в качестве главы аппарата Исполнительной власти города. 80 процентов работы проделало управление, у меня не было полномочий в этом деле. Я не имел понятия, что по адресу - ул. Диляры Алиевой, 141, расположен охраняемый государством исторический и культурный памятник. Лишь позже я узнал, что снос производился не полностью, была разрушена одна стена, а большинство жильцов переселены. Строительная компания заключила с ними договор», - сказал Расим Гулиев.
Бывший глава аппарата добавил, что экс-глава ИВ Баку Гаджибала Абуталыбов, перекладывая на него работу своего заместителя, подписал неправильное распоряжение.
«Согласно этому распоряжению полномочия скончавшегося замглавы города временно переходили ко мне. У меня не было других полномочий. Я лишь контролировал его электронную почту и перенаправлял присылаемые письма в соответствующие отделы. Официально я не занимал эту должность и не получал зарплату заместителя главы. Распоряжение о передаче мне полномочий замглавы ИВ было составлено неверно, потому что в нем не указывалась моя должность», - объяснял бывший чиновник.
Расим Гулиев добавил, что в то время глава Администрации президента Рамиз Мехтиев направил письмо, в котором говорилось, что распоряжение Гаджибалы Абуталыбова незаконно.
«Я перенаправил это письмо Гаджибале Абуталыбову, который заверил меня в том, что получено устное согласие Рамиза Мехтиева», - сказал он.
Экс-глава аппарата заверил судью, что не пытается выйти сухим из воды, а лишь хочет доказать, что выдвинутые против него обвинения не имеют к нему отношения.
«Я подписал документы как лицо, не имеющее на то полномочий. В своем письме Рамизу Мехтиеву Гаджибала Абуталыбов также указывает на это. Как я мог превысить полномочия, которые мне не принадлежали? Я лишь служил своему государству», - утверждал обвиняемый.
Также он отметил, что несмотря на назначение на должность вице-премьера Гаджибала Абуталыбов продолжал каждый день приходить в Исполнительную власть города.
«Как понять? Вице-премьер приходит в мэрию и продолжает сидеть в кабинете другого чиновника... Я предполагаю, что в то время Гаджибала Абуталыбов в какой-то форме выполнял полномочия главы города», - заявил подсудимый.
Экс-глава аппарата продолжает настаивать на своей невиновности: «Я не наносил ущерба какой-либо компании. Никакого отношения к этим строительным работам не имел. Памятнику культуры по адресу - ул. Диляры Алиевой, 141, был нанесен ущерб еще до меня. Об этом знают местные жители. А полномочия главы города тогда исполнял Гаджибала Абуталыбов. Прошу вас отпустить меня под домашний арест», - упрашивал бывший чиновник.