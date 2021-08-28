Магическое число для Алиевых – 59
«Примерно 40 лет назад вот на этом месте стоял мой отец, а я стоял на той стороне. В морозную, снежную погоду открывался мавзолей Вагифа. После этого 29 июля 1982 года я приехал вместе с отцом в Шушу во второй раз. Тогда проводились Дни поэзии Вагифа. А сегодня мы во второй раз отмечаем открытие Мавзолея Вагифа», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия Мавзолея великому поэту и государственному деятелю Вагифу в Шуше.
По словам президента, когда проводились Дни поэзии Вагифа, тогдашнему руководителю Азербайджана Гейдару Алиеву было 59 лет: «Сегодня мне 59 лет. Некоторые могут посчитать, что это случайность, но я считаю, что это имеет большой символический смысл. История повторяется. Черные страницы азербайджанской истории остались позади, и мы вновь стали дышать свободно», - сказал президент Ильхам Алиев».