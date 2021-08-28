В Азербайджане посчитали пенсионеров

На 1 июля 2021 года на учете в Государственном фонде социальной защиты состояли 1 214,1 тысячи (на 1 июля 2020 года - 1 257,4 тысячи) пенсионеров, это 12 процентов населения Азербайджана, говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно информации, из них 58,8 процента получали пенсию по возрасту, 11,7 процента - по потере кормильца.

Средний размер ежемесячной пенсии вырос на 10,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 8,8 процента - в сравнении с началом нынешнего года, составив 328,8 маната, или 45,4 процента от среднемесячной заработной платы.