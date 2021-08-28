Коронавирус остановил громкие судебные процессы в Азербайджане

Судья Бакинского суда по тяжким преступлениям Ирада Гасанзаде заразилась коронавирусом, в результате чего рассматриваемые ею процессы отложены. Об этом haqqin.az стало известно из информированных источников.

Вместе с тем, отложены судебные процессы, которые находились на рассмотрении судей Азера Пашаева и Ахмеда Гулиева, которые входили в судебную коллегию с Ирадой Гасанзаде. В частности, судья Азер Пашаев рассматривал громкие дела в отношении бывшего главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева и бывшего исполнительного директора Фонда господдержки СМИ Вугара Сафарли.

Также отложен суд по делу экс-депутата Рафаэля Джебраилова, который находился на рассмотрении судьи Ахмеда Гулиева.