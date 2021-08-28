Горит и Габалинский лес видео
К тушению лесных пожаров в труднопроходимой горной местности в селах Солгуджа и Абрых Габалинского района привлечены два вертолета авиационного отряда Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Согласно информации, к работам по тушению пожаров привлечены личный состав Государственной противопожарной службы МЧС в составе 168 человек и пять единиц техники, личный состав войск гражданской обороны в составе 45 человек и три единицы техники, личный состав Северо-западного регионального центра МЧС численностью 20 человек и пять единиц техники, а также 25 сотрудников Центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов и 15 местных жителей.