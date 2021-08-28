МИД Узбекистана опровергает: граница на замке

Узбекско-афганская граница полностью закрыта, заявили в МИД Узбекистана, опровергнув тем самым сообщения ряда СМИ, что республика готова открыть свои границы для спасающихся бегством от движения "Талибан"людей.

"В целях обеспечения безопасности в настоящее время узбекско-афганская граница полностью закрыта, и наземное пересечение через КПП "Термез" не осуществляется. В ближайшей перспективе открытие КПП "Термез" на узбекско-афганской границе не планируется", - говорится в сообщении пресс-службы узбекского дипведомства.

В министерстве предупредили, что любые попытки пересечения границы, независимо от их причин, будут пресекаться в соответствии с законодательством Узбекистана.

В МИД страны напомнили, что в течение последних 12 дней Узбекистан оказал содействие ряду государств в осуществлении гуманитарных операций по эвакуации своих граждан из Афганистана, которые прибывали и отбывали из Узбекистана исключительно воздушным путем. "МИД вновь заявляет, что Республика Узбекистан не принимает афганских беженцев на своей территории, оказывает содействие в транзите, предусматривающем их строго ограниченное по времени пребывание в стране", -заявили в узбекском внешнеполитическом ведомстве.