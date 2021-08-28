Отдел международной информации и политики 19:10

Пока мир борется с распространением варианта Delta, правительства государств возвращают ограничения, еще недавно ими снятые, идет кампания по ускорению темпов вакцинации, картина пандемии в разных странах выглядит по-разному. Об этом информирует Associated Press. Новая Зеландия: первая смерть после вакцины

В Новой Зеландии впервые сообщили о первой смерти после вакцинации. Комиссия по здравоохранению, которая следит за безопасностью вакцин, сообщила, что некая женщина умерла от миокардита после вакцинации препаратом Pfizer. Правление заявило, что у женщины, вероятно, развилось заболевание из-за вакцины, хотя у нее были другие проблемы со здоровьем, которые, возможно, способствовали этому. Генеральный директор здравоохранения Эшли Блумфилд сказала, что миокардит является очень редким побочным эффектом, и есть четкие доказательства того, что вакцинация намного безопаснее при таком заболевании, чем заражение COVID-19. На данный момент органы здравоохранения вакцинировали более 2 миллионов новозеландцев. Правление отказалось отвечать на вопросы Associated Press, в том числе о возрасте женщины и дате ее смерти, сославшись на протокол, поскольку судмедэксперт, известный как коронер (судья), продолжает расследование дела. В понедельник премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что Окленд будет оставаться в режиме строгой изоляции еще как минимум две недели, а остальная часть страны - как минимум еще одну неделю, но с немного меньшими ограничениями, поскольку страна борется со вспышкой варианта Delta. Сингапур в первых рядах

В то же время Сингапур рапортует о своих успехах в области вакцинации. По словам высокопоставленного правительственного чиновника, Сингапур полностью вакцинировал 80 процентов своего населения, достигнув рубежа, который сделает страну «более устойчивой к COVID-19». Уровень вакцинации в Сингапуре среди его 5,7-миллионного населения ставит его в число самых вакцинированных стран в мире. «Это результат коллективных усилий многих людей, работающих в тени, и жителей Сингапура, которые в первых рядах привитых, чтобы позаботиться о себе и окружающих», - сказал министр здравоохранения Сингапура Онг Е Кунг в своем Facebook. Ранее в этом месяце Сингапур уже начал ослаблять ограничения в условиях коронавируса, позволяя тем, кто полностью вакцинирован, обедать в ресторанах. Страна также откроет маршруты для путешествий в Германию и Бруней. Это позволит вакцинированным путешественникам из этих стран посещать Сингапур без обязательного карантинного периода. На данный момент в Сингапуре зарегистрировано 67 тысяч 304 случая заражения коронавирусом, из которых 55 летальные. Смерть аборигена в Австралии

Недавний успех Австралии в области защиты своих коренных народов от пандемии закончился смертью мужчины в возрасте 50 лет. Он не был вакцинирован против COVID-19 и скончался в воскресенье в больнице Dubbo Base к западу от Сиднея в штате Новый Южный Уэльс, сообщил в понедельник представитель правительства штата Скотт Маклахлан. Премьер-министр Скотт Моррисон заявил ранее в этом месяце, что среди наиболее значительных достижений Австралии в борьбе с пандемией было то, что COVID-19 не попал в общины коренных жителей в глубине страны, и ни один из коренных австралийцев не умер от вируса. В прошлом году правительство Австралии ограничило популярные поездки в общины коренных жителей глубинки, поскольку их жители считаются особенно уязвимыми к болезням. Коренные австралийцы — аборигены составляют 3 процента населения и имеют более слабое здоровье, более низкий уровень образования и более короткую продолжительность жизни, чем другие этнические группы. Взрослые из коренных народов составляют 2 процента населения Австралии. В недавнем прошлом Австралия была относительно успешной в искоренении кластеров COVID-19. Но вспышка Delta-варианта, которая началась в Сиднее в июне и заблокировала Новый Южный Уэльс, Викторию и Австралийскую столичную территорию, оказывается более опасной. В воскресенье четыре человека умерли от COVID-19, в результате чего число погибших в результате пандемии в Австралии превысило 1000 человек. Только 6,3 процента коренных жителей района Даббо полностью вакцинированы по сравнению с 26 процентами всего населения Австралии. Греция в огне протестов