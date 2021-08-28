Издание прокомментировало подписание Россией и Саудовской Аравией соглашения о военном сотрудничестве. Договоренности были достигнуты в ходе международного форума «Армия-2021». На фоне западных ограничений в отношении Москвы военно-техническое взаимодействие России и Саудовской Аравии в последние годы снизилось, однако ситуация с ограничением Белым домом поставок США некоторых боеприпасов Эр-Рияду, среди которых авиационные бомбы, и вывод войск стран НАТО из Афганистана могут изменить ход событий.

Как следует из материала Defence24, Москва во многих отношениях более привлекательный партнер, чем Вашингтон, считает Эр-Рияд.

Автор статьи пишет, что «оба государства буквально созданы для такого рода отношений. Саудовская Аравия выступает одним из крупнейших мировых импортеров вооружений, а Россия до сих пор занимает вторую строчку в списке крупнейших мировых экспортеров, хотя она теряет рынки и клиентов. В 2016-2020 годах на российское оружие и военную технику приходилось 20% всего мирового экспорта вооружений, однако по сравнению с предыдущим аналогичным периодом РФ сократила продажи на 22%. Причиной послужило уменьшение объема экспорта в Индию на 53% в связи с обретением этой страной все большей самостоятельности в промышленной сфере и повышением активности на ее рынке американских конкурентов».

В то же время, отмечает журналист, «российская промышленность не обладает такими возможностями, как американская, а это означает что объем поставок снизится, по меньшей мере до того момента, пока Россия за саудовские деньги не расширит производство. Более серьезной проблемой может оказаться то, что российские вооружения уступают в техническом плане американским, хотя во многих случаях они одновременно менее требовательны к уровню технической культуры пользователя и выглядят привлекательно по соотношению эффективности и затраченных средств».