Эрдоган предупреждает: попытки ослабить Турцию обречены на провал

Анкара продолжит пресекать попытки превратить Турцию в нестабильное, небезопасное, хрупкое и уязвимое для вмешательства извне государство. Как сообщает «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии вручения дипломов выпускникам Национального университета обороны.

«Невозможно оккупировать земли страны с непоколебимой армией», - подчеркнул турецкий лидер.

Глава государства выразил уверенность, что Турция продолжит развиваться благодаря своей армии, системе образования и технологиям.

По его словам, Турция готова справиться с любыми вызовами благодаря «поддержке великого народа и мощи своей героической армии».