В течение года у коронавируса изменились основные симптомы, считают британские учёные, которые опубликовали своё исследование в издании препринтов medRxiv.

Во время распространения в Великобритании с апреля по декабрь 2020 года уханьского штамма («альфа») пациенты жаловались на боли в горле, кашель, лихорадку, потерю вкуса и обоняния. Однако после того, как в стране начал преобладать вариант «дельта» (индийский штамм), к этим симптомам добавились головная боль и лихорадка, сообщает портал.

Сейчас первичными признаками COVID-19 следует считать слабость и повышенную утомляемость, после которых проявляются головная и мышечная боли, кашель, потеря обоняния и вкуса. Кроме того, проявляются и проблемы с кишечником.

Авторы исследования уточняют, что набор и сила проявлений симптомов зависят от вирусной нагрузки, а также от статуса вакцинирования — уже после первой дозы прививки в общем уменьшается вероятность симптоматического течения COVID-19.