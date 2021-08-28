Известные модели ответят вместо сбежавшего с 2 миллиардами мошенника

Мошенничество Thodex выявилось в апреле этого года. Создатель криптовалютной биржы сбежал из Турции вместе с деньгами, вложенными минимум 411 тысячами человек. Хотя стамбульская прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве на миллиарды долларов, установить местонахождение Озера пока не удалось, пишут турецкие СМИ.

Уже месяцы как не слышно про создателя криптовалютной биржы Thodex в Турции, обманувшего сотни тысяч людей и сбежавшего с 2 миллиардами долларов Фарука Фатиха Озера. Теперь адвокат пострадавших подал в прокуратуру жалобу на известных моделей, рекламировавших компанию Thodex. В жалобе указывается, что эти модели были в сговоре с Фаруком Фатихом Озером, и часть присвоенных денег может быть переведена на их счета.

Сообщается, что компания Thodex действовала как в Турции, так и в Мьянме, а также в Азербайджане. Но какой-либо информации о числе лиц, которые, возможно, пострадали от этой мошеннической схемы в Азербайджане, нет.

Компания Thodex на протяжении всей своей деятельности привлекала к своей рекламе известных моделей и актеров. В том числе экономист Эркан Оз на канале YouTube вел программу при спонсорстве Thodex. Сегодня адвокат пострадавших требует привлечения их к расследованию. Среди них знаменитые турецкие модели Бурджу Эмерсой и Озге Улусой.

Турецкие СМИ отмечают, что 27-летний Фарук Фатих Озер в 2008 году начал свою деятельность на бирже криптовалют, в 2017 году создал компанию Thodex, которая действовала в Турции, Мьянме, Азербайджане и Великобритании. Подробной информации об Озере нет. Но в интернете встречаются его фотографии со многими известными политиками.