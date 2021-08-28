Последний еврей Афганистана отказался уезжать

Одним из таких деятелей, пишет издание Times of Israel, стал Моше Маргареттен – уроженец Уильямсбурга, штат Нью-Йорк, где проживает крупная община хасидов. Миссия Моше, которую он возложил на себя сам – спасение евреев из тех мест, где им грозит опасность.

61-летний Забулон Симантов, который более десяти лет является последним евреем в Афганистане, отказался покинуть Кабул, несмотря на все усилия, которые прилагают для его спасения еврейские организации и отдельные активисты.

Маргареттен заплатил Моти Кахане, израильско-американскому бизнесмену, который вывозил людей из раздираемой войной Сирии, и просил его спасти Симантова, но тот потерпел неудачу. Дело в том, что Симантов много лет не давал «разводное письмо» жене, проживающей в Израиле, и сегодня боится столкнуться с правовой системой еврейского государства, которая предусматривает наказание за такой отказ, пишет русскоязычное израильское издание «Детали».

Жена Симантова и их две дочери живут в Израиле с 1998 года. Сам же он остался в своем родном Афганистане, где поддерживал единственную в Кабуле синагогу.

Симантов, продавец ковров и ювелирных изделий, родился в афганском Герате. Позже переехал в Кабул, бежал в Таджикистан в 1992 году, а затем вновь вернулся в Афганистан. Без него синагога закроется, положив конец эпохе еврейской жизни в Афганистане, отмечает издание.