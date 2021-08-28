Из Панджшера раздаются политические заявления: «Америка нас предала, но мы продолжим борьбу»

"Географически мы изолированы, но политически и морально Афганистан с нами, и он никогда не станет "Талибанистаном", - заявил бывший вице-президент в письме, которое цитирует Интерфакс.

Амрулла Салех, занимавший пост вице-президента Афганистана при сбежавшем из страны Ашрафе Гани и объявивший себя исполняющим обязанности главы государства, написал письмо в немецкое издание Der Spiegel в котором выразил готовность противостоять талибам вместе с Фронтом национального сопротивления Афганистана в провинции Панджшер.

Салех отправил фотографии трехстраничного рукописного письма в Der Spiegel через WhatsApp "по соображениям безопасности".

В письме бывший вице-президент обвиняет Белый дом в "наивности, усталости и близорукости", говоря, что действия администрации США привели к тому, что теперь страдают ее репутация, авторитет и положение в мире. Также он обвиняет в предательстве бывшего президента Ашрафа Гани, который бежал из страны после взятия Кабула "Талибаном".

Салех отмечает, что выход из сложившейся ситуации все еще есть. Для этого, по его мнению, мировому сообществу необходимо потребовать политического урегулирования в Афганистане и признать и поддержать Национальное сопротивление в Панджшере.

После бегства президента Гани Салех отправился в Панджшер, где заявил, что, согласно Конституции страны, теперь он является законным главой государства. Теперь Салех и лидер Фронта Ахмад Масуд вместе используют долину Панджшер в качестве базы для организации сопротивления "Талибану".

Также в письме Салех подтвердил, что Масуд готов к "искренним и серьезным переговорам" с талибами.