Сопредседатель Минской группы пришел к Джейхуну Байрамову

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов поздравил Ховаева с новым назначением. В свою очередь Игорь Ховаев заявил, что его визит в Азербайджан носит ознакомительный характер.

В Министерстве иностранных дел Азербайджана сегодня состоялась встреча министра Джейхуна Байрамова и нового сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Российской Федерации Игоря Ховаева.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал Игоря Ховаева о ситуации в регионе, мерах, предпринимаемых Азербайджаном на постконфликтном этапе, возможности нормализации отношений с Арменией на основе принципов международного права, а также о том, что реваншистская позиция Армении не имеет никаких перспектив, и о важности использования сторонами создавшихся возможностей сотрудничества.

В сообщении МИД также говорится, что стороны обменялись мнениями о реализации положений, вытекающих из Трехстороннего заявления, и мер по укреплению доверия.